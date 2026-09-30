Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Лапорта визнав, що Барселона намагалася підписати капітана Інтера

Олег Дідух — 30 вересня 2026, 19:10
Лапорта визнав, що Барселона намагалася підписати капітана Інтера
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Президент Барселони Жоан Лапорта зізнався, що влітку клуб зробив спробу підписати форварда Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінеса.

Слова президента каталонців наводить Corriere dello Sport.

"Він неймовірний гравець, і ми хотіли підписати його за будь-яку ціну. Тому я подзвонив президенту Інтера Маротті, який сказав мені, що гравець не продається. Я дуже поважаю Беппе, тому на цьому тема була закрита", – заявив Лапорта.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося про спробу Барселони підписати Мартінеса після того, як каталонці не зуміли придбати іншого нападника збірної Аргентини, Хуліана Альвареса з Атлетико Мадрид.

Мартінес виступає за Інтер з 2018 року. Нещодавно він вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів у історії клубу.

Барселона Лаутаро Мартінес Інтер Мілан

Барселона

Тільки врахуйте, молодший дуже любить поїсти: мама зірки Барселони епічно відповіла расисту у соцмережах
Ла Ліга назвала найкращого тренера вересня
Ямал: Я був на рівні переможця Золотого м'яча не лише цього року, а й раніше
Ліверпуль може викупити Араухо в Барселони за 55 млн євро
Це тренер, який змінив моє життя: Рафінья відзначив вплив Фліка на свою кар'єру

Останні новини