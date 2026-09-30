Лапорта визнав, що Барселона намагалася підписати капітана Інтера
Лаутаро Мартінес
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Президент Барселони Жоан Лапорта зізнався, що влітку клуб зробив спробу підписати форварда Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінеса.
Слова президента каталонців наводить Corriere dello Sport.
"Він неймовірний гравець, і ми хотіли підписати його за будь-яку ціну. Тому я подзвонив президенту Інтера Маротті, який сказав мені, що гравець не продається. Я дуже поважаю Беппе, тому на цьому тема була закрита", – заявив Лапорта.
Нагадаємо, у серпні повідомлялося про спробу Барселони підписати Мартінеса після того, як каталонці не зуміли придбати іншого нападника збірної Аргентини, Хуліана Альвареса з Атлетико Мадрид.
Мартінес виступає за Інтер з 2018 року. Нещодавно він вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів у історії клубу.