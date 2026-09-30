Лапорта визнав, що Барселона намагалася підписати капітана Інтера

Президент Барселони Жоан Лапорта зізнався, що влітку клуб зробив спробу підписати форварда Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінеса.

Слова президента каталонців наводить Corriere dello Sport.

"Він неймовірний гравець, і ми хотіли підписати його за будь-яку ціну. Тому я подзвонив президенту Інтера Маротті, який сказав мені, що гравець не продається. Я дуже поважаю Беппе, тому на цьому тема була закрита", – заявив Лапорта.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося про спробу Барселони підписати Мартінеса після того, як каталонці не зуміли придбати іншого нападника збірної Аргентини, Хуліана Альвареса з Атлетико Мадрид.

Мартінес виступає за Інтер з 2018 року. Нещодавно він вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів у історії клубу.