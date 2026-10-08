Інтер втратив іменитого новачка на матч проти Шахтаря
Кертіс Джонс
ФК Інтер
Центральний півзахисник Інтера Кертіс Джонс отримав м'язову травму на тренуванні команди.
При це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.
За їхньою інформацією, в Джонса виявили міофасціальне напруження в привідних м'язах стегна правої ноги. За прогнозами лікарів, відновлення займе близько трьох тижнів.
Таким чином, Джонс пропустить матчі Інтера в Серії А проти Парми, Болоньї та Фіорентини (10, 17 і 25 жовтня відповідно), а також поєдинки Ліги чемпіонів проти Брюгге та донецького Шахтаря (13 і 21 жовтня відповідно).
Нагадаємо, Джонс перейшов у Інтер із Ліверпуля лише влітку поточного року. 25-річний англієць у поточному сезоні взяв участь у 5 матчах у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.