Інтер втратив іменитого новачка на матч проти Шахтаря

Центральний півзахисник Інтера Кертіс Джонс отримав м'язову травму на тренуванні команди.

При це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

За їхньою інформацією, в Джонса виявили міофасціальне напруження в привідних м'язах стегна правої ноги. За прогнозами лікарів, відновлення займе близько трьох тижнів.

Таким чином, Джонс пропустить матчі Інтера в Серії А проти Парми, Болоньї та Фіорентини (10, 17 і 25 жовтня відповідно), а також поєдинки Ліги чемпіонів проти Брюгге та донецького Шахтаря (13 і 21 жовтня відповідно).

Нагадаємо, Джонс перейшов у Інтер із Ліверпуля лише влітку поточного року. 25-річний англієць у поточному сезоні взяв участь у 5 матчах у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.