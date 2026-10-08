Інтер не продасть форварда збірної Італії менш ніж за 100 мільйонів

Міланський Інтер не готовий продавати нападника збірної Італії Франческо Піо Еспозіто менш ніж за 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, Арсенал пильно стежить за Еспозіто та посилав своїх скаутів на недавній матч збірної Італії проти Туреччини. Лондонський клуб уже робив запити щодо можливого трансферу гравця раніше, проте Інтер не виявляв готовності вступати в переговори.

Чемпіони Італії вважають Еспозіто ключовою частиною проєкту в довгостроковій перспективі та не планують його продавати. Змінити позицію Інтера може лише пропозиція щонайменше в 100 мільйонів євро.

Місяць тому контракт із Еспозіто був продовжений до літа 2032 року. Transfermarkt оцінює вартість 21-річного нападника в 50 мільйонів євро.