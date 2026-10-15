Капітан Інтера через травму не зіграє проти Шахтаря в Лізі чемпіонів

Капітан Інтера Лаутаро Мартінес пропустить близько п'яти тижнів через пошкодження.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Аргентинець травмувався в поєдинку другого туру Ліги чемпіонів проти Брюгге (3:4). В ньому форвард відзначився дублем.

На наступний день він пройшов медичне обстеження. Лаутаро діагностували розтягнення згинача лівого стегна.

Очікується, шо нападник не зіграє проти Болоньї, Шахтаря, Фіорентини, Венеції, Мілана, Феєнорда та Комо. Попередньо його повернення заплановане на гру з Аталантою, яка відбудеться 22 листопада.

Зазначимо, що в нинішньому сезону капітан Інтера провів сім матчів на клубному рівні. В них він забив шість голів і віддав один асист.