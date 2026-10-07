Хавбек Манчестер Сіті може повернутися в Інтер

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Хорватії Матео Ковачич може повернутися в міланський Інтер.

Про це повідомляє Goal.com.

Керівництво Інтера планує наступного літа підсилити півзахисник команди на ринку вільних агентів. Розглядаються два варіанти – Ковачич і Франк Андре Замбо Ангісса з Наполі.

Контракти обох діють до кінця червня 2027 року. Ковачич раніше вже виступав за Інтер у 2013 – 2015 роках.

Підсилення півзахисту Інтеру може знадобитися у зв'язку з відходом Хакана Чалханоглу та Генріха Мхітаряна. Контракти обох також діють до завершення поточного сезону, продовження угоди з вірменином вкрай малоймовірне.

У поточному сезоні на рахунку Ковачича 5 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до нього з боку Ювентуса.