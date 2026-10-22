З огляду на рівень нашої гри, результат мав би бути кращим: Туран – про поразку Шахтаря від Інтера вдесятьох

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після поразки від Інтера у 3-му турі загального етапу Ліги чемпіонів заявив, що команда залишилась незадоволеною результатом, зважаючи на рівень гри, який вона продемонструвала.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Ми грали достатньо добре, щоб набрати кілька очок, але ми розчаровані. Ми пишаємося своєю грою, але не можемо бути задоволені результатом. З огляду на той рівень, який ми продемонстрували, результат мав би бути кращим".

Утім, наставник відзначив, що суперники переважали "гірників" в окремих аспектах гри.

"Інтер у деяких аспектах грав краще за нас. Хочу привітати "Інтер" і Крістіана Ківу. Нам потрібно покращити свою гру, коли ми зустрічаємося з сильними командами на великих стадіонах".

Туран додав, що низка молодих гравців Шахтаря зустріла наживо у цьому матчі своїх кумирів, і такий досвід піде їм на користь у майбутньому.

"Деякі з наших молодих гравців зіткнулися зі своїми кумирами. Вони винесуть уроки з цього досвіду і продовжуватимуть розвиватися та вдосконалюватися".

Варто зазначити, що Шахтар мінімально поступився міланському Інтеру (0:1), будучи у більшості після вилучення з поля Алессандро Бастоні за грубу гру проти Олега Очеретька.