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Заміни додали нам енергії: тренер Інтера оцінив перемогу над Шахтарем у Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 22 жовтня 2026, 07:35
Заміни додали нам енергії: тренер Інтера оцінив перемогу над Шахтарем у Лізі чемпіонів
Крістіан Ківу
УЄФА

Наставник Інтера Крістіан Ківу відреагував на перемогу своєї команди над Шахтарем (1:0) у поєдинку третього туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Ми знаємо, що не маємо права на помилки, якщо хочемо фінішувати в топ-8. Заміни, які ми зробили в другому таймі, додали нам енергії.

Нам була потрібна перемога, а те, як ми її здобули, додає нам ще більше впевненості. Мхітарян відіграє надзвичайно важливу роль у нашій команді. Він дуже допомагає нам, як і всі інші", – сказав Ківу.

Зазначимо, що Інтер забив єдиний гол у зустрічі, граючи в меншості. В середині другого тайму був вилучений Алессандро Бастоні.

Це перша перемога "нерадзуррі" в турнірі після двох поразок. Шахтар має у своєму активі чотири залікові бали.

В наступному турі Інтер на виїзді гратиме з Феєнордом. "Гірники" на умовно домашньому полі прийматимуть Спортинг.

Після гри Арда Туран також прокоментував гру. Тренер донеччан вважає, що його підопічні заслуговували на кращий результат.

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