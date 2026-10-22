Заміни додали нам енергії: тренер Інтера оцінив перемогу над Шахтарем у Лізі чемпіонів

Наставник Інтера Крістіан Ківу відреагував на перемогу своєї команди над Шахтарем (1:0) у поєдинку третього туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Ми знаємо, що не маємо права на помилки, якщо хочемо фінішувати в топ-8. Заміни, які ми зробили в другому таймі, додали нам енергії. Нам була потрібна перемога, а те, як ми її здобули, додає нам ще більше впевненості. Мхітарян відіграє надзвичайно важливу роль у нашій команді. Він дуже допомагає нам, як і всі інші", – сказав Ківу.

Зазначимо, що Інтер забив єдиний гол у зустрічі, граючи в меншості. В середині другого тайму був вилучений Алессандро Бастоні.

Це перша перемога "нерадзуррі" в турнірі після двох поразок. Шахтар має у своєму активі чотири залікові бали.

В наступному турі Інтер на виїзді гратиме з Феєнордом. "Гірники" на умовно домашньому полі прийматимуть Спортинг.

Після гри Арда Туран також прокоментував гру. Тренер донеччан вважає, що його підопічні заслуговували на кращий результат.