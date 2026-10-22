Шахтар після поразки від Інтера посів 17 місце: турнірна таблиця Ліги чемпіонів

За підсумками трьох турів основного етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар посів 17-те місце у турнірній таблиці.

У активі команди Арди Турана 4 очки. Протягом змагань український колектив зіграв унічию з нідерландським ПСВ (1:1), здобув перемогу над грецьким АЕКом (3:1) та мінімально поступився міланському Інтеру (0:1), будучи у більшості після вилучення з поля Алессандро Бастоні за грубу гру проти Олега Очеретька.

Цікаво, що підопічні Крістіну Ківу після цієї гри розташувалися на 20-й позиції.

Лідером турнірної таблиці є Парі Сен-Жермен, який переграв Барселону (4:2). Останнє ж місце посідає Слован, з яким Шахтар зустрінеться у 6-му турі 9 грудня о 19:45 за київським часом.

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Додамо, що згідно з регламентом турніру, команди, які посядуть місця з 1-го по 8-ме, виходять напряму до 1/8 фіналу.

Клуби, що фінішують з 9-го по 24-те місце, зіграють у 1/16 фіналу за право приєднатися до вісімки найкращих. Команди на 25–36 позиціях остаточно завершать виступи в єврокубках.

З приводу поєдинку українського колективу з італійським грандом своїми думками поділилися наставник "гірників" Арда Туран та капітан "нерадзуррі" Ніколо Барелла.

Наступний поєдинок Шахтар у найпрестижнішому єврокубковому турнірі проведе проти Спортинга 3 листопада о 19:45 за київським часом.