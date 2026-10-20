Час робити сенсацію: прев'ю матчу 3 туру Ліги чемпіонів Інтер – Шахтар

У середу, 21 жовтня, донецький Шахтар зіграє матч третього туру загального етапу Ліги чемпіонів – суперником стане міланський Інтер.

Гра відбудеться на легендарному стадіоні "Сан-Сіро". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю майбутньої зустрічі та окресили шанси українського гранда на успіх.

Шахтар їде в Італію у тонусі

Донеччани цими вихідними не без пригод, але переграв Колос – матч упевнено йшов до перемоги "гірників", аж допоки обрізка у центрі поля не призвела до пропущеного м'яча. Гості одразу кинулись рятувати нічию, але без особливого успіху – зокрема цьому завадило і необов'язкове вилучення Цурікова.

✅ Перемога й три очки в активі! 👏 ⚽️ Дивіться голи Вінісіуса Тобіаса та Валерія Бондаря, а також огляд матчу УПЛ «Шахтар» 🆚 «Колос». #Shakhtar #ШахтарКолос https://t.co/9EyL19fxW7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 17, 2026

У грі з ковалівцями Арда Туран застосував точкову ротацію, що має стати плюсом у грі проти фізично міцного Інтера – свої хвилини для підтримки ігрового тонусу отримали і Проспер, і Мейрелліш, і Бруніньйо нарешті дебютував за "гірників" у межах УПЛ.

Тренерський штаб Шахтаря не закриває очі на помилки – це видно по стандартах біля воріт Різника, хоча висновки робити ще зарано, адже Колос не можна порівняти ані з Інтером, ані з АЕКом.

До Мілану команда їде у бойовому складі, за виключенням з літа відновлюється від травми плеча.

Інтер без свого лідера – це шанс?

"Нерадзуррі" у своєму матчі чемпіонату здобули вольову перемогу над Болоньєю, але далась вона команді значно важче, аніж Шахтарю в Україні.

Після швидкого голу Побегі на перерву команди могли піти за рахунку 2:0, але автор голу в середині тайму з вбивої позиції влучив у поперечку. Вже після цього Маркус Тюрам ударом головою розпочав камбек Інтера.

Фланговим захисникам Шахтаря треба бути дуже уважними в очному поєдинку, адже два з трьох своїх м'ячів у ворота Болоньї Інтер забив саме після навісу або прострілу – небезпечна зброя, особливо коли на вістрі атаки є Тюрам та Еспозіто.

На "Сан-Сіро" головний тренер команди Крістіан Ківу не зможе розраховувати на низку футболістів, зокрема і на лідера атаки і капітана Лаутаро Мартінеса. Цього сезону аргентинець оформив 6+1 за системою "гол+пас" у семи матчах, тож можна констатувати, що це дуже важка втрата для суперників.

До того ж сезон в Лізі чемпіонів розпочався для Інтера дуже невдало: команда програла Брюгге та Реалу і має "0" у графі очок. Попри втрати, клас команді нікуди не подінеться, а додається ще мотивація виправляти ситуацію.

Слова перед матчем

Головний тренер Шахтаря Арда Туран приємно висловлювався про Інтер, відзначаючи фантастичну роботу Крістіана Ківу на чолі команди.

"Я поважаю та захоплююсь Інтером, але водночас я насолоджуюсь своїм сьогоденням. Ківу? Він зробив чудову роботу в команді. Коли я бачу ту енергію, з якою грають футболісти Інтера, то розумію рівень зв'язку між тренером та гравцями.

Інтер – це команда, яка здатна перемагати на будь-якому рівні. Щодо фаворитів Ліги чемпіонів, то це Баварія та ПСЖ. Але Інтер теж може далеко зайти по турнірній сітці", – заявив фахівець.

Легенда Шахтаря Олександр Кучер упевнений, що команді буде дуже важко набрати очки на "Сан-Сіро".

"Інтер, мабуть, дуже серйозно готуватиметься до цього матчу. На "Сан-Сіро" буде нелегко. Не знаю, чому вони програли два попередні матчі, але нам теж не можна розслаблятися. Треба готуватися до цієї гри й також намагатися набирати очки.

Не можна припускатися таких помилок і пропускати подібні голи, як проти АЕКа, адже в Інтера теж дуже потужні нападники. Проти них буде дуже важко.", – вважає Кучер.

Хто розсудить матч?

Головним суддею матчу буде Гарм Осмерс. На лініях йому допомагатимуть земляки Крістіан Гіттельман і Крістіан Діц. Четвертим суддею працюватиме Флоріан Екснер.

Харм Осмерс regios24 | Darius Simka

За систему ВАР відповідатиме Роберт Шредер. Його асистентом буде Беньямін Бранд.

Історія зустрічей

Інтер та Шахтар мають дуже багату єврокубкову історію – команд сім разів перетинались між собою й очевидна перевага на боці італійського колективу.

Зауважимо, що в Шахтар ще жодного разу у своїй історіх не обігрував Інтер.

10.08.2005. ЛЧ. Шахтар – Інтер 0:2

24.08.2005. Інтер – Шахтар 1:1

17.08.2020. ЛЄ. Інтер – Шахтар 5:0

27.10.2020. ЛЧ. Шахтар – Інтер 0:0

9.12.2020. ЛЧ. Інтер – Шахтар 0:0

28.09.2021. ЛЧ. Шахтар – Інтер 0:0

24.11.2021. ЛЧ. Інтер – Шахтар 2:0

Де дивитись матч Інтер – Шахтар в Лізі чемпіонів

Поєдинок у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Прогноз автора: мінімальна перемога Інтера.