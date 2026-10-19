Туран: Інтер – це команда, яка здатна перемагати на будь-якому рівні
Арда Туран
ФК Шахтар Донецьк
Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про міланський Інтер напередодні очного матчу в третьому турі Ліги чемпіонів.
Слова турецького наставник наводить Альфредо Педулла.
"Я поважаю та захоплююсь Інтером, але водночас я насолоджуюсь своїм сьогоденням. Ківу? Він зробив чудову роботу в команді. Коли я бачу ту енергію, з якою грають футболісти Інтера, то розумію рівень зв'язку між тренером та гравцями.
Інтер – це команда, яка здатна перемагати на будь-якому рівні. Щодо фаворитів Ліги чемпіонів, то це Баварія та ПСЖ. Але Інтер теж може далеко зайти по турнірній сітці", – розповів Туран.
Матч третього туру загального етапу Ліги чемпіонів між міланським Інтером та донецьким Шахтарем відбудеться у середу, 21 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
"Гірники" наразі набрали чотири очки і посідають 11 місце у турнірній таблиці, а для Інтера сезон в єврокубках розпочався невдало – дві поразки у двох матчах.
Раніше Арда Туран назвав головні цілі команди на сезон-2026/27 у Лізі чемпіонів.