ФІФА вперше в історії вручила чемпіонські персні: з'явилися кадри з роздягальні Іспанії

Збірна Іспанії не лише вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу, а й першою отримала унікальну нагороду, яку ФІФА запровадила лише на мундіалі-2026.

Після перемоги над Аргентиною з рахунком 1:0 в овертаймі президент ФІФА Джанні Інфантіно особисто вручив футболістам перші в історії чемпіонські персні, започаткувавши нову традицію світового футболу.

Перед цим іспанці отримали головний трофей турніру. Цього разу церемонія також не обійшлася без нововведень: оригінальний Кубок світу до сцени виніс президент США Дональд Трамп разом із Джанні Інфантіно, тоді як зазвичай цю місію виконує капітан команди-переможця.

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Після офіційного святкування на стадіоні урочистості продовжилися вже в роздягальні "червоної фурії". Саме там Інфантіно ще раз зустрівся з новоспеченими чемпіонами.

Президент ФІФА дозволив футболістам востаннє потримати оригінальний Кубок світу, який після цього традиційно повернули до організації. Натомість збірна Іспанії отримала офіційну копію трофея, а кожному гравцеві також вручили його мініатюрну версію.

Головною новинкою вечора стали саме чемпіонські персні. Капітан команди Родрі одним із перших продемонстрував коштовну нагороду, яка одразу привернула увагу вболівальників.

Not just the trophy. 🏆💍



During Spain’s dressing room celebrations, FIFA President #Infantino personally handed each player a World Cup winners’ ring and a miniature replica of the 🏆



A memorable way to celebrate becoming world champions. 🇪🇸 #FIFAWorldCup… — Andar Sofian (@andarsofian) July 20, 2026

Нагадаємо, ще до фіналу ФІФА повідомила, що вперше запроваджує традицію, добре відому в американському спорті. Для футболістів і тренерського штабу чемпіонів виготовили 30 ексклюзивних перснів, а ще 1996 колекційних екземплярів підготували для продажу вболівальникам по всьому світу.

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За інформацією ЗМІ, вартість одного такого персня, інкрустованого дорогоцінним камінням, становить від 50 до 70 тисяч євро.

Втім, навіть після вручення робота над прикрасами ще не завершена. Персні повернули виробникам для фінальної персоналізації: на одному боці вже зображений Кубок світу, а на іншому з'явиться спеціальне гравіювання, присвячене історичному тріумфу збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026.