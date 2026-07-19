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Інфантіно пояснив, чому пропустив матч за третє місце ЧС-2026

Олег Дідух — 19 липня 2026, 19:39
Інфантіно пояснив, чому пропустив матч за третє місце ЧС-2026
Джанні Інфантіно
Getty Images

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не зміг відвідати матч за третє місце чемпіонату світу 2026 року через погодні умови.

Слова функціонера наводить Yahoo.

"Я мав бути в Маямі на матчі за бронзові медалі між Англією та Францією. На жаль, погодні умови завадили нам вилетіти до Маямі, тому ми приїхали на стадіон, де відбудеться фінал, щоб перевірити, чи все готове", – заявив швейцарець.

Нагадаємо, матч за третє місце ЧС-2026 між Англією та Францією відбувся в ніч з 18 на 19 липня у Маямі (штат Флорида, США) та завершився перемогою англійців 6:4.

Фінал між Іспанією та Аргентиною пройде в неділю, 19 липня, у передмісті Нью-Йорка Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі, США. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу-2026 з футболу Джанні Інфантіно

Джанні Інфантіно

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