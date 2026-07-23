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Федерація футболу Аргентини подасть до суду за наклеп і дезінформацію проти її збірної на ЧС-2026 – ЗМІ

Микола Літвінов — 23 липня 2026, 13:22
Федерація футболу Аргентини подасть до суду за наклеп і дезінформацію проти її збірної на ЧС-2026 – ЗМІ
Ліонель Мессі та Родріго де Пауль
Getty Images

Федерація футболу Аргентини (AFA) планує подати позов до суду через наклеп та дезінформацію проти збірної Аргентини під час чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Як зазначається, керівники асоціації вважають, що гравці "Альбіселесте" перебували під постійним тиском на тлі маніпуляцій та звинувачень у різних теоріях змов щодо суддівства під час мундіалю. На думку організації, через ці дописи потік маніпуляцій у соцмережах став неконтрольованим.

AFA вже зібрала юристів, які готові почати захищати права футболістів у суді з метою отримати відшкодування. Як доказову базу сторона позивача буде збирати скриншоти дописів, відео та інші матеріали в інтернеті, які організація вважає наклепом та дискредитацією Аргентини.

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі. Після цього поєдинку ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування з приводу дій гравців "Альбіселесте" після фінального свистка.

Напередодні аргентинські фанати створили петицію з метою переграти фінал цьогорічної світової першості через "причетність арбітра до корупційних схем".

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