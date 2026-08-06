Врятувати футбол ще не пізно: Фігу закликав президента ФІФА негайно піти у відставку

Колишня зірка Барселони та Реала Луїш Фігу закликав Джанні Інфантіно залишити посаду президента ФІФА.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ексфутболіст збірної Португалії розкритикував швейцарського посадовця. Він заявив, що той уже не зможе відновити довіру через надзвичайно корисливу поведінку та після низки ганебних рішень.

"Я приєднуюся до інших представників футбольної спільноти та закликаю Інфантіно піти у відставку з посади президента ФІФА. Інфантіно зганьбив ту посаду, яку обіцяв піднести на новий рівень. Він брехав, обманював і намагався нажитися за рахунок того виду спорту, якому мав служити. Він втратив підтримку своїх вищих керівників, найближчих радників, переважної більшості людей, які присвятили своє життя цьому виду спорту, і, як видається, навіть лауреата Премії ФІФА за мир. Врятувати його гідність уже занадто пізно, але врятувати футбол ще не пізно. Він повинен піти. Негайно", – заявив Фігу.

Зазначимо, що після ЧС-2026 навколо ФІФА виникла глибока криза через бажання організації створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у 20 мільярдів доларів. Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії.

Раніше стало відомо, що футбольні федерації Уельсу, Сербії та Швеції відкликали підтримку Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА. Вони відбудуться на конгресі організації в березні 2027 року.