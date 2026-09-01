Такі дні у голкіперів бувають: Ільїн – про свій гол у ворота Динамо в 4 турі УПЛ

Півзахисник чернівецької Буковини Олег Ільїн думав, йому не вдасться забити третій гол для своєї команди у матчі четвертого туру Української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Якщо чесно, я думав, що гола не буде, але такі дні у голкіперів бувають. Я гадаю, що все добре склалося для нас".

За словами Ільїна, попередні матчі команда не реалізувала багато своїх моментів, й тому він вважає, що результативна звитяга над підопічними Ігоря Костюка є своєрідною нагородою для чернівчан.

"У попередніх матчах ми багато створювали моментів, але не було реалізації. Але, я думаю, це нагорода за наші спроби. І це призвело до позитивного результату".

Окрім того, хавбек поділився подробицями, що розповідав президент клубу Андрій Сафроняк у роздягальні після завершення гри.

"Він подякував за гру, за самовіддачу. Це історична подія для нас. Дуже щасливий. Але, як я й казав, сьогодні святкуємо, а завтра крокуємо далі".

Нагадаємо, що після низки воротарських помилок Динамо поступилося Буковині із рахунком 0:3. Ільїн замкнув передачу від Задераки на 83-й хвилині та забив останній гол в цій зустрічі.

Лідер команди Андрій Ярмоленко попросив вибачення перед вболівальниками за цей поєдинок, зазначивши, що всю відповідальність за поразку бере на себе.

Водночас півзахисник "біло-синіх" Валентин Рубчинський заявив, що йому соромно за результат цієї гри.