У Попова ще 1,5 року контракту: Суркіс спростував можливий перехід захисника у Трабзонспор

Президент київського Динамо Ігор Суркіс в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" спростував новину про те, що центральний захисник "біло-синіх" Денис Попов веде перемовини з турецьким Трабзонспором.

"Попов не веде перемовини з Трабзонспором. Він травмований. Знаходиться на базі в Бельбеку, де ми проводимо збір. Це абсолютно неправда. Попов може вести перемовини лише після того, як клуб отримає офіційне підтвердження цьому. Але ми цього не отримували", – зазначив Суркіс.

За словами Ігоря Суркіса, 25-річний футболіст, попри хибні дані турецьких ЗМІ та авторитетного порталу Transfermarkt, має ще півтора року контракту. А жодних офіційних пропозицій щодо трансферу Динамо не отримувало.

"Контракт Попова чинний до 2026 року. Це офіційна інформація. У нього ще півтора року контракту. Так само більш як півтора року контракту в Шапаренка. Ми спокійно до цього ставимося, нікого не тримаємо. Але повинні бути якісь офіційні пропозиції, а не просто чутки".

На запитання щодо суми компенсації, за яку "біло-сині" готові відпустити Попова в інший клуб, президент Динамо не дав чіткої відповіді. Водночас він згадав про трансфер центрального захисника збірної Узбекистану Абдукодіра Хусанова, якого англійський Манчестер Сіті придбав у французького Ланса за 40 мільйонів євро.

"Я не можу розмовляти на цю тему. Я ж не на базарі стою з цінником і продаю Попова. Буде пропозиція – будемо розмовляти. На цю мить може бути одна ціна, коли надійде пропозиція – може бути інша. Це така справа. Сьогодні футболіст може нічого не коштувати, а через пару місяців він коштуватиме багато грошей. Наприклад, коли був куплений узбекистанський захисник за 100 тисяч, а проданий він за десятки мільйонів".

Наразі 25-річний Денис Попов відновлюється після травми. У поточному сезоні він провів 22 офіційні матчі у всіх турнірах, відзначившись при цьому двома голами.

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, Динамо зіграє проти турецького Галатасарая у 7-му турі Ліги Європи. Матч розпочнеться о 17:30 за Києвом, "Чемпіон" проведе текстову трансляцію зустрічі.