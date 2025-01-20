Галатасарай – Динамо Київ: текстова трансляція матчу Ліги Європи

Динамо Київ завітає в гості до турецького Галатасарая у межах сьомого раунду основного етапу Ліга Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Зустріч відбудеться у вівторок, 21 січня, на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 17:15.

Після шести ігор у ЛЄ підопічні Олександра Шовковського посідають останню сходинку турнірної таблиці, забивши всього один гол. Кияни стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід у плейоф турніру.

Галатасарай продовжує боротьбу за пряму кваліфікацію до 1/8. Нагадаємо, що згідно з оновленим форматом єврокубків до 1/8 фіналу Ліги Європи напряму вийдуть команди, що посядуть місця з 1 по 8, колективи, що будуть на позиціях з 9 по 24 поборються в 1/16 фіналу.

Стамбульський клуб наразі розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці.