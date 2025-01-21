Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Стали відомі терміни повернення ключового гравця Динамо

Олександр Булава — 21 січня 2025, 14:27
Денис Попов відновлюється від травми. У Динамо назвали терміни повернення гравця
Денис Попов
ФК Динамо

Центральний захисник київського Динамо Денис Попов пропустить два тижні через травму.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Оборонець травмувався ще на зборах "біло-синіх" у Туреччині. Через це пропустив декілька контрольних поєдинків.

Обстеження виявило часткове пошкодження м'яза стегна, яке лікарі характеризують як незначне. Медичний штаб клубу вважає, що приблизний термін реабілітації Попова складатиме до двох тижнів з моменту ушкодження.

Сьогодні, 21 січня, кияни на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі зіграють матч проти Галатасарая. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу.

Нагадаємо, Динамо – єдина команда, яка досі не набрала очок в турнірній таблиці Ліги Європи, та вже втратила шанси пройти в наступний етап. Галатасарай йде на 6-му місці з 12 очками в активі.

Динамо Київ Денис Попов

Денис Попов

Бражко та Попов не допоможуть Динамо у матчі проти Галатасарая
Динамо втратило ключового гравця на зборах у Туреччині
Попов розповів, що йому не подобається у тренуваннях
Дав по зубах: захисник Динамо зіткнувся з партнером у матчі з Реал Сосьєдадом
Динамо з дублем Ваната розгромило Олександрію та одноосібно очолило турнірну таблицю УПЛ

Останні новини