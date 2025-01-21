Стали відомі терміни повернення ключового гравця Динамо

Центральний захисник київського Динамо Денис Попов пропустить два тижні через травму.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Оборонець травмувався ще на зборах "біло-синіх" у Туреччині. Через це пропустив декілька контрольних поєдинків.

Обстеження виявило часткове пошкодження м'яза стегна, яке лікарі характеризують як незначне. Медичний штаб клубу вважає, що приблизний термін реабілітації Попова складатиме до двох тижнів з моменту ушкодження.

Сьогодні, 21 січня, кияни на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі зіграють матч проти Галатасарая. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу.

Нагадаємо, Динамо – єдина команда, яка досі не набрала очок в турнірній таблиці Ліги Європи, та вже втратила шанси пройти в наступний етап. Галатасарай йде на 6-му місці з 12 очками в активі.