Манчестер Сіті підписав захисника збірної Узбекистану

Манчестер Сіті підписав центрального захисника Абдукодіра Хусанова з Ланса.

Про трансфер гравця збірної Узбекистану повідомила пресслужба англійського клубу.

We're delighted to announce the signing of Abdukodir Khusanov 🩵 pic.twitter.com/ltXMbzm3TK — Manchester City (@ManCity) January 20, 2025

Футболіст підписав довгостроковий контракт з "містянами", який розрахований до літа 2029 року.

Суму трансферу не розголошують, але за інформацією Тransfermarkt Манчестер Сіті заплатив за гравця 40 млн євро, хоча раніше ЗМІ повідомляли про 50 та 60 млн.

Зазначимо, що Хусанов став першим узбеком, який виступатиме в Англійській Прем'єр-лізі.

На його рахунку 16 матчів за Ланс у сезоні-2024/25, в яких він записав на свій рахунок одну результативну передачу.