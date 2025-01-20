Бражко та Попов не допоможуть Динамо у матчі проти Галатасарая

Півзахисник Володимир Бражко та захисник та захисник Денис Попов не допоможуть Динамо у матчі 7 туру основного етапу Ліги Європи проти Галатасарая.

Про це на передматчевій пресконференції повідомив наставник столичного клубу Олександр Шовковський.

"Що стосується безпосередньо вашого питання, крім Бражка, нам завтра також точно не зможе допомогти Денис Попов. Усі інші гравці готові вийти на поле", – зазначив головний тренер Динамо.

Зустріч відбудеться у вівторок, 21 січня, на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом.

Нагадаємо, Динамо – єдина команда, яка досі не набрала очок в турнірній таблиці Ліги Європи, та вже втратила шанси пройти в наступний етап. Галатасарай йде на 6-му місці з 12 очками в активі.