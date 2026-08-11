Українські команди дізналися своїх суперників у кваліфікації жіночого Кубку Європи

За результатами жеребкування визначилися суперники жіночих українських команд у першому раунді кваліфікації Кубку Європи.

Про це повідомляє сайт УЄФА

До цієї стадії турніру відібралися ФК Харків, одеські Сістерс та ковалівський Колос.

Відповідно Харків протистоятиме косовському клубу Митровиця, Сістерс гратимуть проти Русенборга з Норвегії, а Колос зустрінеться з португальським Торреенсе.

Зауважимо, що за підсумками внутрішніх чемпіонатів минулого року Русенборг та Торреенсе посіли треті місця у турнірній таблиці.

Перші поєдинки відбудуться 26 серпня, матчі-відповіді – 2 вересня.

До наступної стадії кваліфікації потраплять 12 переможців першого раунду. Крім того, путівки отримають 11 команд, які посіли другі місця в другому раунді кваліфікації ЛЧ та 9 колективів, котрі вилетіли з третього раунду відбору ЛЧ.

Нагадаємо, що у матчах за треті місця другого раунду відбору жіночої Ліги чемпіонів Харків переграв сербську Бачка-Тополу в екстратаймах, а підопічні Анатолія Діденка здолали швейцарський Янг Бойз завдяки трьом голам у другому таймі.