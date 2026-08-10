Ротань розповів, завдяки чому Полісся зуміло переграти Харків у 2 турі УПЛ

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань заявив, що робота вінгерів у матчі з ФК Харків стала одним із ключових компонентів атакувального плану команди, який у підсумку допоміг здобути звитягу "вовкам", проте також відзначив рівність гри та важливість реалізації з боку футболістів.

Про це він розповів під час післяматчевого інтерв'ю в етері УПЛ ТБ.

"Ми концентрувалися на тому, що коли Харків з м'ячем у перехідних фазах – ми побачили, що є проблеми. І ми хотіли сконцентруватися на тому, щоб коли ми компактні, коли ми готові до відбору, доставляти м'ячі вінгерам – і вже робота наших вінгерів 1 в 1, коли ми доставляли, де ми повинні бути агресивними в штрафному майданчику. В принципі, нам це сьогодні вдалося. А якщо брати в цілому гру, то я вважаю, що вона рівна десь, але дуже важливо, як ви правильно сказали, в дербі – це реалізація і ставитися на 100 відсотків до цих моментів".

Нагадаємо, що підопічні Руслана Ротаня обіграли ФК Харків з рахунком 3:1 у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги.

Наступний поєдинок житомирські "вовки" проведуть 17 серпня проти луганської Зорі у межах третього туру української першості. Стартовий свисток пролунає о 18:00.