Барселона підписала лідера Ньюкасла Ентоні Гордона

Вінгер Ньюкасла та збірної Англії Ентоні Гордон став гравцем Барселони.

Угода розрахована до 2031 року. Трансферна сума контракту між Барселоною та Ньюкаслом становить 70 мільйонів євро. За рахунок бонусів вона може зрости до 80 мільйонів. Англієць став шостим найдорожчим новачком в історії "синьо-гранатових".

Гордон виступав за Ньюкасл із січня 2023 року. 25-річний вінгер зіграв за "сорок" 152 матчі у всіх турнірах, забив 39 голів та віддав 28 асистів. Разом з Ньюкаслом Ентоні став володарем Кубку англійської ліги сезону 2024/25.

У складі збірної Англії Гордон провів 17 поєдинків та відзначився двома голами. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 60 мільйонів євро.

