Кварацхелія пропустить церемонію вручення Золотого м’яча-2026

Вінгер Парі Сен-Жермен та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія не зможе бути присутнім на урочистій церемонії вручення Золотого м'яча-2026, яка відбудеться у Лондоні.

Про це повідомляє L'Équipe.

Причиною стала травма у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони (4:2) 25-річний футболіст зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.

На початок цього тижня у Кварацхелії запланована хірургічна операція в Досі (Катар). Напружений графік підготовки та проведення процедури унеможливлює його переліт до столиці Великої Британії. Точні терміни відновлення гравця стануть відомі вже після оперативного втручання.

На відміну від Кварацхелії, його партнер по команді Усман Дембеле прибуде до Лондона у супроводі близько 15 близьких осіб. Також будуть присутні усі фаворити на нагороду – Гаррі Кейн, Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе.

За прогнозами букмекерів, Хвіча посідає третє місце серед фаворитів на нагороду.

Вручення Золотого м'яча-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.

Нещодавно легендарні Олівер Кан та Тьєррі Анрі назвали свого фаворита у боротьбі за ЗМ-2026. Обидва зупинилися на кандидатурі нападника Баварії та збірної Англії.