Кварацхелія успішно переніс операцію після розриву хрестоподібних зв'язок

Зірка ПСЖ Хвіча Кварацхелія переніс операцію після розриву хрестоподібних зв'язок правого коліна.

Про це повідомили у пресслужбі парижан.

Хірургічне втручання пройшло у Досі без ускладнень і футболіст вже розпочав процес реабілітації. Втім, строки відновлення грузина не повідомляються.

Point médical concernant Khvicha Kvaratskhelia. 🗞️ : https://t.co/84AcRUpNgg @Aspetar https://t.co/ji9OrnLXJa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2026

Нагадаємо, Хвіча не зміг дограти матч проти Барселони в Лізі чемпіонів, попросивши заміну на 59-й хвилині. У підсумку, поглиблене обстеження виявило у Хвічі розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

Зауважимо, що зазвичай за таких ушкоджень відновлення може тривати від 6-9 місяців до одного року.

Цього сезону вінгер зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Раніше Кварацхелія прокоментував свою травму, зізнавшись, що не був до такого готовим.

Також повідомлялось, що клуб готує новий довгостроковий контракт для свого лідера.