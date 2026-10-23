Легенда Баварії та збірної Німеччини назвав свого фаворита на Золотий м'яч-2026

Легендарний колишній воротар збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Олівер Кан вважає, що нападник Гаррі Кейн повинен виграти Золотий м'яч-2026.

Про це він заявив у коментарі Sky Sport.

"На мою думку, Гаррі Кейн заслужив на нагороду. По-перше, завдяки кількості забитих голів. Але він не просто бомбардир. Він ще й майстер результативних передач. Він справжній лідер, причому лідер, з яким комфортно працювати. У команди не виникає відчуття, що він діє всім на нерви або постійно на всіх тисне. Це теж дуже важливо", – сказав Кан.

Культовий голкіпер додав, що забивний форвард мюнхенців дістався до усіх вирішальних стадій турнірів – півфіналів Ліги чемпіонів (поразка від ПСЖ за двома іграми 5:6) та чемпіонату світу-2026 (фіаско від Аргентини 1:2).

"Звичайно, я розумію, що під час вручення Золотого м'яча часто віддають перевагу тим, хто зрештою виграв Лігу чемпіонів або, можливо, чемпіонат світу. Але якщо дивитися на картину загалом, не обмежуючись лише оцінкою здобутих титулів, то, на мою думку, він цілком заслужив на цю нагороду", – відповів Кан.

У попередньому сезоні-2025/26 англієць відзначився 61 голом і 7 асистами у 51-му матчі. Разом із Баварією оформив требл – став чемпіоном Бундесліги, а також виграв Кубок і Суперкубок Німеччини.

Головними конкурентами Гаррі є Ламін Ямал, Кіліан Мбаппе та навіть Ліонель Мессі. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня у Лондоні.

Цікаво, що Кейн вже висловився про важке очікування результатів голосування за Золотий м'яч від France Football.