ПСЖ може підписати чемпіона світу-2026 через травму Кварацхелії

ПСЖ розглядає декілька варіантів на підсилення атакувальної лінії після отриманої травми Хвічі Кварацхелії, яка вибила його з колії на тривалий термін, а один із таких варіантів може стати чемпіон світу-2026 із Атлетик Більбао Ніко Вільямс.

Про це повідомляє Sport.es.

Парижани стежать за 24-річним вінгер "басків" вже кілька років, який має чинний контракт із іспанським клубом до 30 червня 2035 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Окрім зацікавленості у Вільямсі, французький гранд проявляє інтерес до Ібрагіма Мази з леверкузенського Баєра та Метіса Альберта, який виступає за дортмундську Боруссію.

Підсилюватися ПСЖ може вже під час найближчого трансферного вікна. Однак не виключається варіант із тим, що клуб зі столиці Франції скористається правилом Ліги 1, яке дозволяє підписати одного гравця із іншої команди елітного дивізіону або Ліги 2 поза трансферним вікном.

Нагадаємо, що Кварацхелія розірвав передню хрестоподібну зв'язку у матчі 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27 проти Барселони (перемога 4:2). Хвіча зіграв 59 хвилин та вимушено покинув поле. Тепер на грузина найближчим часом чекатиме операція та тривалий процес відновлення. Лівий вінгер вже прокоментував свою серйозну травму.

На тлі ушкодження з'явилася інформація, що парижани готові запропонувати зірковому вінгеру новий довгостроковий контракт.