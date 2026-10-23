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ПСЖ готує для Кварацхелії новий контракт на тлі важкої травми

Володимир Максименко — 23 жовтня 2026, 13:09
ПСЖ готує для Кварацхелії новий контракт на тлі важкої травми
Хвіча Кварацхелія
Stephane Mahe

Парі Сен-Жермен готовий запропонувати своєму зірковому вінгеру Хвічі Кварацхелії новий довгостроковий контракт.

Про це повідомив журналіст Фабріс Хоукінс.

Так, сторони вже розпочали переговори про нову угоду, яку буде розраховано до літа 2032 року. Керівники французького гранда планують зробити грузина одним з найбільш оплачуваних футболістів команди.

Нагадаємо, Хвіча не зміг дограти матч проти Барселони в Лізі чемпіонів, попросивши заміну на 59-й хвилині. У підсумку, поглиблене обстеження виявило у Хвічі розрив передньої хрестоподібної зв'язки – найближчим часом на гравця очікує операція.

У клубі строки відновлення Кварацхелії наразі не прогнозують, але зазвичай за таких ушкоджень відновлення може тривати від 6-9 місяців до одного року.

Через травму Кварацхелія не зможе зіграти проти України у складі збірної Грузії в Лізі націй – поєдинок заплановано на 17 листопада у Словаччині.

Цього сезону вінгер зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу. 

Раніше Кварацхелія прокоментував свою травму, зізнавшись, що не був до такого готовим.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Хвіча Кварацхелія

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