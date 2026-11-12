Ви ще раз показали світу, що означає бути грузином: зірка ПСЖ підтримав Двалішвілі після бійки з Нурмагомедовим

Зірковий вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія висловив публічну підтримку бійцю UFC Мерабу Двалішвілі після нападу з боку росіянина Усмана Нурмагомедова та його друзів.

Грузинський футболіст звернувся до співвітчизника в соціальних мережах.

"Мерабе, Сабо! Дякую, ми з вами! Ви ще раз показали світу, що означає бути грузином, чоловіком і людиною. На відміну від тих, хто боягузливо, підкравшись зі спини та за нерівних умов, спробував вас здолати. Чоловіки так не чинять. І, звісно, у них нічого не вийшло – з грузинами таке ніколи не вийде", – написав Кварацхелія.

Нагадаємо, раніше Двалішвілі заявив, що на нього напали Усман Нурмагомедов та його команда. Згодом у мережі з'явилося відео сутички, на якому російський боєць разом із братами вступає в конфлікт із грузином просто під час інтерв'ю.

Після бійки Нурмагомедова затримали в ОАЕ після нападу на Двалішвілі.

Ситуацію також прокоментував чемпіон UFC Іслам Махачєв, який став на захист Нурмагомедова та нагадав про попередній інцидент за участю дагестанського борця, під час якого, за його словами, Двалішвілі образив його матір.