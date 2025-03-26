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Тренер збірної України: Будемо боротися, щоб виконати свою задачу

Олександр Булава — 26 березня 2025, 23:42
Тренер збірної України: Будемо боротися, щоб виконати свою задачу
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов підсумував виступ команди у плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Про це фахівець розповів в Instagram.

"Шлях до мрії чи мети не завжди простий і прямий, як хотілося б. Іноді він звивистий, складний, сповнений викликів і невдач.

Ми чуємо критику, відчуваємо тиск, розуміємо очікування. Але, незважаючи ні на що, ми будемо працювати, будемо боротися, будемо робити все, щоб виконати свою задачу", – розповів Худжамов.

Нагадаємо, "синьо-жовті" не змогли пройти Бельгію у плейоф Ліги націй, українці виграли першу зустріч – 3:1, проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Напередодні українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.

Збірна України з футболу Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

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