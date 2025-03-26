Тренер збірної України: Будемо боротися, щоб виконати свою задачу

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов підсумував виступ команди у плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Про це фахівець розповів в Instagram.

"Шлях до мрії чи мети не завжди простий і прямий, як хотілося б. Іноді він звивистий, складний, сповнений викликів і невдач.

Ми чуємо критику, відчуваємо тиск, розуміємо очікування. Але, незважаючи ні на що, ми будемо працювати, будемо боротися, будемо робити все, щоб виконати свою задачу", – розповів Худжамов.