Тренер збірної України: Будемо боротися, щоб виконати свою задачу
Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов підсумував виступ команди у плей-офф Ліги націй проти Бельгії.
Про це фахівець розповів в Instagram.
"Шлях до мрії чи мети не завжди простий і прямий, як хотілося б. Іноді він звивистий, складний, сповнений викликів і невдач.
Ми чуємо критику, відчуваємо тиск, розуміємо очікування. Але, незважаючи ні на що, ми будемо працювати, будемо боротися, будемо робити все, щоб виконати свою задачу", – розповів Худжамов.
Нагадаємо, "синьо-жовті" не змогли пройти Бельгію у плейоф Ліги націй, українці виграли першу зустріч – 3:1, проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.
Напередодні українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.