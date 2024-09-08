Тренер воротарів збірної України оцінив гру Трубіна

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов оцінив гру Анатолія Трубіна після поразки від Албанії у Лізі націй.

Про це Худжамов розповів у коментарі "ВЗБІРНА".

"Як тренер я завжди помічаю нюанси. Я не можу нічого поганого сказати про гру Анатолія. Звісно, що у кожному матчі є моменти, над якими ще можна працювати й поліпшувати.

Як досягти результату в матчі проти Чехії? Лише завдяки старанням. Зараз футбол скрізь однаковий. Я думаю, що старання та самовіддача зараз на першому місці", — сказав Худжамов.