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Тренер воротарів збірної України оцінив гру Трубіна

Олександр Булава — 8 вересня, 22:23
Тренер воротарів збірної України оцінив гру Трубіна
Фото - УАФ

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов оцінив гру Анатолія Трубіна після поразки від Албанії у Лізі націй.

Про це Худжамов розповів у коментарі "ВЗБІРНА".

"Як тренер я завжди помічаю нюанси. Я не можу нічого поганого сказати про гру Анатолія. Звісно, що у кожному матчі є моменти, над якими ще можна працювати й поліпшувати.

Як досягти результату в матчі проти Чехії? Лише завдяки старанням. Зараз футбол скрізь однаковий. Я думаю, що старання та самовіддача зараз на першому місці", — сказав Худжамов.

Збірна України спробує реабілітуватися за провальний старт у Лізі націй у матчі проти Чехії, який відбудеться у вівторок, 10 вересня. Напередодні тренер суперників заявив, що може піти у відставку в разі невдачі.

Анатолій Трубін Рустам Худжамов

Анатолій Трубін

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