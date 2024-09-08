Тренер воротарів збірної України оцінив гру Трубіна
Фото - УАФ
Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов оцінив гру Анатолія Трубіна після поразки від Албанії у Лізі націй.
Про це Худжамов розповів у коментарі "ВЗБІРНА".
"Як тренер я завжди помічаю нюанси. Я не можу нічого поганого сказати про гру Анатолія. Звісно, що у кожному матчі є моменти, над якими ще можна працювати й поліпшувати.
Як досягти результату в матчі проти Чехії? Лише завдяки старанням. Зараз футбол скрізь однаковий. Я думаю, що старання та самовіддача зараз на першому місці", — сказав Худжамов.
Збірна України спробує реабілітуватися за провальний старт у Лізі націй у матчі проти Чехії, який відбудеться у вівторок, 10 вересня. Напередодні тренер суперників заявив, що може піти у відставку в разі невдачі.