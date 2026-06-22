Я почав ставитися до людей, як до сміття: Худжамов – про свою зіркову хворобу

Колишній воротар Рустам Худжамов пригадав, як на нього свого часу вплинув перехід у донецький Шахтар.

Про це він розповів на подкасті в Дениса Бойка.

Тренер голкіперів збірної України зізнався, що трансфер у 2008 році змінив його характер на гірше. Він зіткнувся із зірковою хворобою, але зрештою зумів її подолати.

"Після переходу в Шахтар прийшла фінансова стабільність, і ти не можеш в це повірити. Дуже важко не втратити голову. Я зрозумів, що поводжуся жахливо. Я почав ставитися до людей, як до сміття. На пів року став просто паскудою. Мені здавалося, що я всього досяг, що я дуже крутий, що за мене боролися Динамо та Шахтар, у мене зарплата така, і тепер можу дозволити собі все, що захочу. Я поставив себе на місце, бо мені від себе гидко стало. Я ніколи не любив таких людей. Я став такою людиною, і мені стало страшно. Тому почав себе перевиховувати: нагадував собі нормально розмовляти з офіціантами, посміхайся людині, якщо хтось підходить привітатись – потисни руку", – сказав Худжамов.

Зазначимо, що Рустам Худжамов протягом кар'єри виграв шість трофеїв. Найбільше матчів він провів у складі Маріуполя, був гравцем Динамо та Шахтаря.

У складі збірної України він провів один поєдинок. Зараз працює у тренерському штабі Андреа Мальдери в національній команді.