Худжамов: Чому у футболі вважається нормальним висловлювати будь-які думки, навіть не розуміючи деталей?

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов не розуміє, чому деякі футболісти дозволяють собі коментувати гру голкіперів, не розуміючи всіх тонкощів.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Трохи про наболіле… Досить часто у соцмережах з’являються коментарі про те, як повинен грати воротар, особливо від людей, які не лише ніколи не грали у воротах, а й на полі з’являються дуже рідко.

Мені дійсно цікаво: як людина, може говорити про те що ніколи не робила сама? Чому у футболі вважається нормальним висловлювати будь-які думки, навіть не розуміючи деталей?

Воротар не просто стоїть у воротах, він там ГРАЄ. Це стратег, аналітик і лідер оборони. Кожен його рух вимагає максимальної концентрації, величезного досвіду і блискавичної реакції. Помилки трапляються у всіх, але стверджувати: "воротар не так зробив", не розуміючи ситуації, – це просто безглуздо.

Я розумію, що футболісти — публічні особи, і кожен має право на свою думку про їх дії. Але чи не має думка хоча б мінімально аргументуватись і ґрунтуватися на реальних знаннях?" – написав Худжамов.