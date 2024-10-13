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Це вже не жарти: Ребров відповів, чи внесуть Худжамова в заявку на матч з Чехією

Ігор Чернявський — 13 жовтня, 20:55
Це вже не жарти: Ребров відповів, чи внесуть Худжамова в заявку на матч з Чехією
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував можливе потрапляння Рустама Худжамова в заявку на матч 4 туру Ліги націй проти Чехії.

Наставник національної команди не дав однозначної відповіді на це питання на пресконференції.

"На жаль, ми зараз не можемо нікого викликати, тому що дуже пізно, потрібно робити дозвіл на виїзд, тому, так, Рустам допомагає нам у тренувальному процесі, але це вже не жарти. Завтрашня гра… В тренувальному процесі, так, він допомагає", – сказав Ребров.

Нагадаємо, після того, як Дмитро Різник залишив розташування через травму, у збірній України залишилося лише два воротарі – Анатолій Трубін та Георгій Бущан. У заявку можна внести трьох голкіперів. Зазначимо, що колишній воротар збірної Рустам Худжамов входить у тренерський штаб Реброва.

Матч Україна – Чехія відбудеться вже завтра, 14 жовтня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. На Чемпіоні буде доступна текстова трансляція поєдинку.

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