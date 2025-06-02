Селезньов, Степаненко та ще 8 українців зіграли в прощальному матчі зіркового чеського футболіста

Колишні гравці Шахтаря Андрій Пятов, Рустам Худжамов, Олексій Бєлік, Руслан Фомін, Олексій Гай, Дмитро Чигринський, Сергій Кривцов, Євген Селезньов, Тарас Степаненко, Володимир Єзерський, Жадсон, Маріуш Левандовський, Едуарду Да Сілва зіграли в прощальному матчі Томаша Хюбшмана.

Про це повідомила пресслужба клубу Яблонець.

Всі ці гравці увійшли до cкладу команди Томаша Хюбшмана. Іншими командами були легенди Спарти, легенди Яблонеця та легенди чеського футболу.

Поки що немає інформації як саме завершилися матчі.

Зазначимо, що на фото також є Олександр Кучер, але його не було в складі команди друзів ексгравця збірної Чехії.

Хюбшман – вихованець Спарти, але серйозний досвід здобув саме за Яблонець, у складі якого провів сезон-2000/01. Також за цей клуб він грав з 2014 до 2024 року.

43-річний чех завершив кар'єру ще в січні 2024 року, але вирішив, що чудовою нагодою для прощального матчу буде якраз 80-річчя важливого для нього клубу.

Томаш виступав за Шахтар з 2004 до 2014 року. Разом із "гірниками" виграв Кубок УЄФА сезону-2008/09.