Це провал: Худоб’як – про поразку збірної України у грі з Бельгією
Колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як вважає, що національна команда провалила матч-відповідь плейоф Ліги націй проти Бельгії (0:3).
Цитує Худоб’яка NV.ua.
"Враження після матчу негативні. Хотілося, щоб збірна пройшла далі, у Лігу А, але не вийшло. Команда зазнала розгромної поразки, майже нічого не показавши в атаці.
Рахунок 0:3 – поразка від збірної Бельгії, яка зараз не в найкращій формі. Проти них можна було грати й проходити далі. Так, це провал. Основна причина – відсутність контргри. Україна не проводила якісних атак, не створювала моментів для взяття воріт і навіть не контролювала м’яч. Не було затяжних розіграшів, хоча б 10−15 передач, щоб позлити бельгійців", – розповів футболіст.
Худоб’як вважає, що "синьо-жовті" робили ставку на контргру, однак вона не спрацювала.
"Не думаю, що план був просто відбиватися й не давати супернику грати. Очевидно, що робився розрахунок на контратаки, але вони не спрацювали. Переломним моментом став третій гол наприкінці матчу. При 2:0 ще залишався шанс на додатковий час, можливі пенальті або хоча б зміна тактики й один гол у відповідь. Але третій м’яч остаточно все вирішив.
Винні всі – і тренерський штаб, і футболісти. Це командний вид спорту: якщо команда програла, значить, провалилися всі разом. Проте відповідальність, безумовно, буде лежати на головному тренері", – зазначив Худоб’як.
Нагадаємо, "синьо-жовті" не змогли пройти Бельгію у плейоф Ліги націй, українці виграли першу зустріч – 3:1, проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.
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