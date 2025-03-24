Це провал: Худоб’як – про поразку збірної України у грі з Бельгією

Колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як вважає, що національна команда провалила матч-відповідь плейоф Ліги націй проти Бельгії (0:3).

Цитує Худоб’яка NV.ua.

"Враження після матчу негативні. Хотілося, щоб збірна пройшла далі, у Лігу А, але не вийшло. Команда зазнала розгромної поразки, майже нічого не показавши в атаці.

Рахунок 0:3 – поразка від збірної Бельгії, яка зараз не в найкращій формі. Проти них можна було грати й проходити далі. Так, це провал. Основна причина – відсутність контргри. Україна не проводила якісних атак, не створювала моментів для взяття воріт і навіть не контролювала м’яч. Не було затяжних розіграшів, хоча б 10−15 передач, щоб позлити бельгійців", – розповів футболіст.