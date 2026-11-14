Є хороші шанси на перемогу: Худоб'як зробив прогноз на матч Ліги націй Північна Ірландія – Україна

Легендарний колишній півзахисник львівських Карпат Ігор Худоб'як ексклюзивно для "Чемпіона" поділився очікуваннями перед матчем 5-го туру Ліги націй-2026/27 Північна Ірландія – Україна.

"У попередньому матчі Україна зазнала дуже болючої поразки від Північної Ірландії 0:3. У тому матчі наша збірна припустилася дуже грубих помилок у захисті, не створивши при цьому майже нічого в атаці. Але, мені здається, що в України є хороші шанси на перемогу, взяти реванш. Хоча зробити це буде непросто. Північна Ірландія – дуже хороша бойова команда, яка гратиме ще й при своїх уболівальниках. Попри це мій прогноз – перемога України з рахунком 2:1", – сказав Худоб'як.

Також Ігор розповів, чи вдасться українським футболістам впоратися із тиском напередодні важливих ігор.

"Звісно, тиск буде присутній, але футболісти мають впоратися з ним. У складі нашої збірної є хороші гравці, які зараз демонструють гарну гру. До прикладу, Миколенко, Забарний. Вони повинні десь брати на себе роль лідерів команди", – відповів ексгравець "левів".

Із розташування збірної України через травму вилетів нападник київського Динамо Матвій Пономаренко. Натомість у розпорядженні Мальдери є ще Артем Довбик, Владислав Ванат, Ігор Краснопір, який є найкращим форвардом поточного сезону УПЛ-2026/27 (9 голів), Данило Сікан і Роман Яремчук.

Худоб'як припустив, що тренерський штаб "синьо-жовтих" знову виставить схему із двома нападниками, де на вістрі української збірної зі старту зіграє пара – Краснопір і Яремчук.

На листопадові поєдинки виклик у національну команду не отримав Андрій Ярмоленко. Худоб'як висловив свою думку щодо того, хто повинен взяти на себе лідерські якості, як у роздягальні України, так і безпосередньо на полі.

"Найдосвідченіші повинні брати на себе цю роль лідерів. Також хлопці, які показують хороший футбол і добре грають зараз у своїх клубах – Матвієнко, Миколенко, Забарний та Яремчук", – заявив ексфутболіст української збірної.

Ігор відверто розповів, що наша головна команда країни зараз не може розраховувати на цілу низку якісних гравців. Мова йде про Михайла Мудрика, Руслана Малиновського, Олександра Зінченка та Віктора Циганкова. Усі вони відновлюються від травм.

14 листопада підопічні Мальдери зіграють із Північною Ірландією. Початок – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію за цим посиланням.

Відзначимо, що після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи F, маючи в активі 4 бали. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 очок), тоді як Угорщина з 7 пунктами йде другою. Групу замикають грузини, у яких 2 набрані очки.

Свій прогноз на найближчий поєдинок "синьо-жовтих" вже зробив тренер Мирон Маркевич.