Збірна України з черговим розгромом пробилась у фінал чемпіонату Європи-2026

Збірна України з футболу 7 на 7

Збірна України стала фіналістом на футбольному Євро F7, який триває в Італії.

"Синьо-жовті" потужно розпочали турнір у Римі, розгромивши на груповому етапі Румунію та Грецію (по 8:0). Також вони переграли господарів із рахунком 5:3, завдяки чому з першого місця пробились до півфіналу.

На цій стадії українські футболісти не мали жодних проблем з Австрією. Вони декласували суперника 11:3 і пробились до фіналу.

В матчі за "золото" наша збірна зіграє з Італією. Вирішальний поєдинок відбудеться 25 липня та розпочнеться о 22:15 за київським часом.

Зазначимо, що F7 (Football 7, або футбол 7×7) – це окремий різновид футболу. У матчі беруть участь 7 гравців: шість польових та воротар.

Нагадаємо, що на початку червня збірна України з мініфутболу також запалила на Євро-2026. Тоді "синьо-жовті" стали віцечемпіонами турніру.