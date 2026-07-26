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Збірна України з футболу 7х7 впевнено переграла у фіналі Італію та стала чемпіоном Європи

Микола Літвінов — 26 липня 2026, 00:03
Збірна України з футболу 7х7 впевнено переграла у фіналі Італію та стала чемпіоном Європи
Збірна України
Скриншот

Збірна України з футболу 7х7 стала чемпіоном Європи-2026 (F7 Euro Nations), обігравши у фіналі турніру Італію.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

"Синьо-жовті" лідирували на полі майже всю гру, тільки збільшуючи перевагу до рахунку 3:0. Лише під завісу зустрічі наша команда пропустила внаслідок розіграшу штрафного, дозволивши "Скуадрі Адзуррі" забити гол престижу.

Чемпіонат Європи-2026 з футболу 7x7 (F7 Euro Nations)
Фінал

Україна 7x7 – Італія 7x7 3:1

Зауважимо, що збірна України вкрай вдало розпочала турнір в італійському Римі, розгромивши на груповому етапі Румунію та Грецію (по 8:0). Також вони переграли господарів турніру із рахунком 5:3, завдяки чому з першого місця пробились до півфіналу, де переграли Австрію з розгромним рахунком 11:3.

Додамо, що F7 (Football 7, або футбол 7×7) – це окремий різновид футболу. У матчі беруть участь 7 гравців: шість польових та воротар.

Нагадаємо, що збірна України з мініфутболу цього року також дійшла до фіналу чемпіонату Європи, проте поступилася Азербайджану (0:2).

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

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