Супержарт: Шевченко – про невиклик Ярмоленка у збірну України через бомбардирський рекорд

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував припущення про те, що Андрія Ярмоленка не викликали до збірної України нібито через побоювання щодо його можливого побиття рекорду найкращого бомбардира "синьо-жовтих".

Про це він розповів у коментарі УАФ.

Шевченко залишається найкращим бомбардиром в історії збірної України – на його рахунку 48 м'ячів у 111 матчах упродовж 1995–2012 років. Ярмоленко бракує лише двох голів, щоб повторити цей рекорд.

Ветерана національної команди понад рік не викликали до збірної. У медіа з'являлися припущення, що Ярмоленка нібито не викликають свідомо – через можливе перевершення бомбардирського рекорду Шевченка. Президент УАФ спростував ці припущення.

"Я за кар'єру футболіста, тренера та функціонера чув багато жартів. Це один із таких супержартів. Навіть смішно, коли це кажуть. Повірте, Андреа Мальдера має повний карт-бланш, обирає гравців та відповідає за це, – заявив Шевченко.

Читайте також : Через рекорд Шевченка: Мілевський назвав справжню причину відсутності Ярмоленка у збірній України

Напередодні італійський фахівець Андреа Мальдера став новим головним тренером національної збірної України з футболу та назвав заявку на свій перший збір, куди увійшов Ярмоленко.