Визначилися арбітри півфіналів Кубку України

Українська асоціація футболу повідомила, хто розсудить півфінальні матчі Кубку України з футболу.

Про це йдеться на сайті УАФ.

На поєдинку київського Динамо проти першолігової Буковини головним арбітром працюватиме Максим Козиряцький. В поточному сезоні він двічі судив матчі киян, в яких Динамо перемогло Рух (2:0) та Чорноморець (3:1).

Йому допомагатимуть лайнсмени Віктор Матяш та Цмоканич Назарій. 4-й арбітр – Кальонов Олександр, а на VAR працюватимуть Олексій Деревінський і Віктор Копієвський.

А матч Шахтаря та Полісся розсудить Дмитро Панчишин. На бровці працюватимуть Володимир Думенко та Ярослав Поважний. 4-м арбітром призначили Романа Блавацького. Суддями VAR будуть Микола Балакін і Олександр Шандор.

Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.