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Полісся – Шахтар: де дивитися півфінал Кубку України

Микола Дендак — 20 квітня 2025, 22:09
Полісся – Шахтар: де дивитися півфінал Кубку України
ФК Шахтар Донецьк

Чинний чемпіон Української Прем'єр-ліги донецький Шахтар завітає до житомирського Полісся у межах півфінального матчу Кубку України з футболу.

Зустріч відбудеться у середу, 23 квітня, на Центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Директор Полісся з маркетингу Олександр Денисов заявив, що житомирський клуб на власному YouTube-каналі організує безкоштовну трансляцію поєдинку проти Шахтаря. Головним арбітром цієї гри призначений Дмитро Панчишин.

В іншому півфіналі київське Динамо завітає до Буковини з Чернівців. Що цікаво, матч відбудеться на Арені Львів, оскільки стадіон Буковини не відповідає вимогам.

Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

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