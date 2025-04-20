Буковина – Динамо: де дивитися півфінал Кубку України

Лідер Української Прем'єр-ліги київське Динамо завітає до Буковини з Чернівців у межах півфінального матчу Кубку України з футболу.

Зустріч відбудеться у середу, 23 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Переглянути гру можна на YouTube-каналі "DiviSport".

Головним арбітром цієї гри призначений Максим Козиряцький із Запоріжжя. В поточному сезоні він двічі судив матчі киян, в яких Динамо перемогло Рух (2:0) та Чорноморець (3:1).

В іншому півфіналі донецький Шахтар завітає до житомирського Полісся. Що цікаво, "гірники" ще жодного разу не перемогли "вовків". Ба більше, гранд України за 4 гри не зумів забити Поліссю бодай один гол.

Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.