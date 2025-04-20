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Буковина – Динамо: де дивитися півфінал Кубку України

Микола Дендак — 20 квітня 2025, 21:53
Буковина – Динамо: де дивитися півфінал Кубку України
Віталій Буяльський
ФК Динамо Київ

Лідер Української Прем'єр-ліги київське Динамо завітає до Буковини з Чернівців у межах півфінального матчу Кубку України з футболу.

Зустріч відбудеться у середу, 23 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Переглянути гру можна на YouTube-каналі "DiviSport".

Головним арбітром цієї гри призначений Максим Козиряцький із Запоріжжя. В поточному сезоні він двічі судив матчі киян, в яких Динамо перемогло Рух (2:0) та Чорноморець (3:1).

В іншому півфіналі донецький Шахтар завітає до житомирського Полісся. Що цікаво, "гірники" ще жодного разу не перемогли "вовків". Ба більше, гранд України за 4 гри не зумів забити Поліссю бодай один гол.

Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

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