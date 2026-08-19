Зірковий нападник мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн став володарем Золотої бутси 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Німеччини.

Церемонія вручення призу Кейну відбулася у середу, 19 серпня, у Мюнхені в клубному музеї Баварії на стадіоні Альянц Арена.

🚨 HARRY KANE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 REÇOIT LE SOULIER D’OR EUROPÉEN !!! 👟🥇



🎥 @FCBayern pic.twitter.com/fPPFSOoRCE — Actu Foot (@ActuFoot_) August 19, 2026

Золота бутса щорічно вручається найкращому бомбардиру європейських чемпіонатів. На рахунку Кейна в сезоні-2025/26 36 голів у 31 матчі в німецькій Бундеслізі. З урахуванням коефіцієнту на силу чемпіонату, 33-рчний англієць набрав 72 бала.

У боротьбі за золоту бутсу він випередив норвежця Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті (54 бала) та француза Кіліана Мбаппе з Реала (50 балів).

Кейн став володарем Золотої бутси вдруге в історії. Попереднього разу він завоював цю нагороду в 2024 році, коли також набрав 72 бала.

Раніше Лотар Маттеус заявив, що Кейн повинен виграти Золотий м'яч-2026.