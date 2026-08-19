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Кейн став володарем Золотої бутси-2026

Олег Дідух — 19 серпня 2026, 18:30
Кейн став володарем Золотої бутси-2026
Гаррі Кейн
Getty Images

Зірковий нападник мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн став володарем Золотої бутси 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Німеччини.

Церемонія вручення призу Кейну відбулася у середу, 19 серпня, у Мюнхені в клубному музеї Баварії на стадіоні Альянц Арена.

Золота бутса щорічно вручається найкращому бомбардиру європейських чемпіонатів. На рахунку Кейна в сезоні-2025/26 36 голів у 31 матчі в німецькій Бундеслізі. З урахуванням коефіцієнту на силу чемпіонату, 33-рчний англієць набрав 72 бала.

У боротьбі за золоту бутсу він випередив норвежця Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті (54 бала) та француза Кіліана Мбаппе з Реала (50 балів).

Кейн став володарем Золотої бутси вдруге в історії. Попереднього разу він завоював цю нагороду в 2024 році, коли також набрав 72 бала.

Раніше Лотар Маттеус заявив, що Кейн повинен виграти Золотий м'яч-2026.

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