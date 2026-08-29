Моурінью розповів, хто має отримати Золотий м’яч

Головний тренер Реала Жозе Моурінью поділився своєю думкою щодо того, хто має виграти Золотий м'яч-2026.

Слова португальського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Золотий м'яч має отримати один із тих гравців, за якими ми сумуватимемо вічно, коди вони завершать кар'єру. Марадона, Кріштіану, Мессі, Р9, Зідан... Ви не можете вручити Золотий м'яч просто за перемогу в Лізі чемпіонів чи на чемпіонаті світу. Якщо ви маєте вручити його комусь лише за перемогу в Лізі чемпіонів, то вручіть його Луїсу Енріке.

Ні, Золотий м'яч має отримати найкращий гравець світу, не обов'язково іспанець чи гравець ПСЖ. Він має отримати один із 3-4 найкращих гравців світу, і ці хлопці тут (у Реалі, – прим.). Але в Золотий м'яч вплутується політика, тому я не люблю вплутуватися в політику", – заявив тренер.