Вікторія Бекхем показала милі кадри з сімейного відпочинку: романтика з Девідом та обійми з дітьми

Вікторія Бекхем поділилася з підписниками теплою фотодобіркою з літньої сімейної подорожі.

Дружина легендарного футболіста Девіда Бекхема показала, як родина проводить час разом біля моря. У серії кадрів знайшлося місце не лише для красивих пейзажів та відпочинку, а й для милих і романтичних моментів Вікторії та Девіда.

Подружжя позувало разом, насолоджуючись часом удвох, а значну частину добірки Вікторія присвятила дітям. На фотографіях родина просто відпочиває, проводить час разом та насолоджується літніми моментами далеко від робочих справ.

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Схоже, для Бекхемів ця поїздка стала чудовою можливістю зібратися разом та створити нові сімейні спогади.

"Створюємо особливі спогади цього літа. Я так сильно вас усіх люблю", – написала Вікторія, додавши до публікації тепле зізнання для своєї родини.

Раніше повідомлялося, що Бекхем отримав зірку на Алеї слави у Голівуді.