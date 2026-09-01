Вікторія Бекхем показала милі кадри з сімейного відпочинку: романтика з Девідом та обійми з дітьми
Вікторія Бекхем поділилася з підписниками теплою фотодобіркою з літньої сімейної подорожі.
Дружина легендарного футболіста Девіда Бекхема показала, як родина проводить час разом біля моря. У серії кадрів знайшлося місце не лише для красивих пейзажів та відпочинку, а й для милих і романтичних моментів Вікторії та Девіда.
Подружжя позувало разом, насолоджуючись часом удвох, а значну частину добірки Вікторія присвятила дітям. На фотографіях родина просто відпочиває, проводить час разом та насолоджується літніми моментами далеко від робочих справ.
Схоже, для Бекхемів ця поїздка стала чудовою можливістю зібратися разом та створити нові сімейні спогади.
"Створюємо особливі спогади цього літа. Я так сильно вас усіх люблю", – написала Вікторія, додавши до публікації тепле зізнання для своєї родини.
Раніше повідомлялося, що Бекхем отримав зірку на Алеї слави у Голівуді.