Бекхем повернувся з відпочинку та одразу похвалився незвичним урожаєм

Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем після повернення з морського відпочинку вирішив насамперед перевірити своє господарство.

Колишній футболіст уже давно захоплюється садівництвом і вирощуванням власних овочів, тож після повернення додому Бекхем одразу вирушив до свого городу, щоб побачити, що встигло вирости за час його відсутності.

Читайте також : Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером

І, схоже, Девід залишився приємно здивований. Особливу увагу привернув велетенський гарбуз незвичної довгастої форми, який дозрів на його грядці.

Відео з моментом, коли Бекхем демонструє свій урожай, у соціальних мережах опублікувала його дружина Вікторія Бекхем. Схоже, після відпочинку на морі ексзірка футболу швидко повернувся до одного зі своїх улюблених занять.

Нагадаємо, на футбольній пенсії Бекхем полюбляє займатися домашнім господарством, неодноразово показуючи фанатам свій курятник, грядки, собак для полювання і багато чого іншого.

На день народження Девід отримав від дружини в якості подарунка породистих курей.