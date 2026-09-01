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Бекхем може стати співвласником іменитого французького клубу

Олег Дідух — 1 вересня 2026, 14:59
Бекхем може стати співвласником іменитого французького клубу
Девід Бекхем
instagram.com/davidbeckham/

Легендарний англійський півзахисник Девід Бекхем може стати співвласником французького Нанта.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, Бекхем увійшов у консорціум, який зацікавлений у придбанні Нанта. Вальдемар Кіта, який володіє клубом із 2007 року, готовий розглянути варіант із продажем клубу, і отримав уже три пропозиції.

Нант може стати уже не першим футбольним клубом, акціями якого володіє Бекхем. Англієць є засновником і співвласником Інтер Маямі, а також володіє часткою в Солфорд Сіті. У травні поточного року Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону посів 17 місце у Лізі 1 та вилетів до другого дивізіону чемпіонату Франції.

Нант Девід Бекхем

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