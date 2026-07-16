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Бекхем – про поразку від Аргентини: Наші серця розбиті

Олег Дідух — 16 липня 2026, 14:14
Бекхем – про поразку від Аргентини: Наші серця розбиті
Девід Бекхем
Instagram

Легенда збірної Англії Девід Бекхем прокоментував поразку від Аргентини у півфіналі чемпіонату світу 2026 року.

Відповідний пост колишній хавбек опублікував на особистій сторінці в Інстаграмі.

"Наші серця розбиті, але надихаючі спогади про турнір залишаться з нами назавжди. Дякую нашій команді, нашим уболівальникам і всій нашій країні за те, що ви подарували нам на цьому чемпіонаті світу", – написав Бекхем.

Нагадаємо, напередодні збірна Англії у півфіналі чемпіонату світу-2026 програла Аргентині з рахунком 1:2, пропустивши два м'ячі наприкінці матчу.

Попереду на команду Томаса Тухеля ще чекає матч за третє місце проти Франції, який відбудеться у ніч з 18 на 19 липня. Початок – о 00:00 за київським часом.

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Девід Бекхем

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