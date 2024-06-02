Україна фінішує на 18 сходинці, Італія виграє євросезон, але лишається другою: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

За підсумками фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24, матч в межах якого став останнім у розіграші, що вже закінчився, Україна посіла 18-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Як і раніше, Україна розташована між Ізраїлем та Сербією.

Україна останній клуб втратила ще в лютому, коли донецький Шахтар вилетів у стиковому раунді Ліги Європи від французького Марселя. Нагадаємо, на початку сезону в України було 5 клубів у єврокубках, проте київське Динамо, Дніпро-1 та полтавська Ворскла припинили виступи ще на стадії кваліфікації, а луганська Зоря не змогла подолати груповий етап ЛК.

Найкращий показник сезону в підсумку має Італія, клуб-представник якої виграв один із трьох єврокубків: це Аталанта, якій підкорилася Ліга Європи. Крім того, Фіорентина дійшла до фіналу Ліги конференцій. Друге проміжне місце в поточній єврокампанії собі раніше забезпечила Німеччина. Варто зазначити, що дві найкращі асоціації за підсумками сезону-2023/24 гарантовано отримали по одній додатковій перепустці до наступної Ліги чемпіонів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;

перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;

нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;

нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;

бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;

бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;

перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;

друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очки;

перше місце у групі (ЛК) - 2 очки;

друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;

вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;

вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

Результати серій пенальті не впливають на підрахунок. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:

три очки за перемогу (в основний та додатковий час);

два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);

одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!